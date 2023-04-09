Порошенко пришел на богослужение в Трапезный храм Киево-Печерской лавры

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой прибыли на богослужение в Трапезный храм Киево-Печерской лавры, сообщают «Известия». Сегодня в храме идет служба Православной церкви Украины (ПЦУ) по случаю Вербного воскресенья.

Порошенко давно является прихожанином ПЦУ. Всего в храме на литургии по случаю Благовещения присутствует несколько десятков человек.

Киево-Печерская лавра до недавних пор находилась в ведении Украинской православной церкви (УПЦ). После того как руководство одноименного музея-заповедника заявило о расторжении договора с УПЦ, священнослужители должны были покинуть резиденцию предстоятеля УПЦ и монастырь 29 марта, но монахи не стали этого делать в тот же день. При этом пресс-служба УПЦ за день до Вербного воскресенья опубликовала заявление митрополита Онуфрия, который пояснил, что в прошлом имел российское гражданство, но сейчас имеет только украинский паспорт.

В МИД России назвали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры незаконной и безнравственной. Российское дипведомство считает, что эти процессы организованы с участием американских институтов.