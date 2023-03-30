Последние новости о Киево-Печерской лавре: текстовая трансляция Что происходит в Киево-Печерской лавре сейчас

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS

Украина. Киев. Верующие в Киево-Печерской лавре

В украинской столице продолжается конфликт вокруг Киево-Печерской лавры. После того, как руководство одноименного музея-заповедника заявило о расторжении договора с Украинской православной церковью (УПЦ), священнослужители должны были покинуть резиденцию предстоятеля УПЦ и монастырь 29 марта. Однако этого не произошло. Монахи не собираются покидать обитель, считая, что для этого нет юридических оснований. Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре — последние новости в текстовой трансляции NEWS.ru.

Последние новости о Киево-Печерской лавре 30 марта

12:57 Каноническая УПЦ подтвердила, что на территории Киево-Печерской лавры находятся вооруженные автоматами полицейские.

12:39 Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что на территорию Киево-Печерской лавры зашла полиция с автоматами.

12:29 РИА Новости сообщает, что прихожане канонической УПЦ поют тропарь Пасхи, защищая храмы Киево-Печерской лавры и пещеры с мощами от комиссии украинских властей.

12:24 Члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой канонической УПЦ, покинули территорию монастыря, так и не начав работу, сообщает «Страна.ua».

11:16 В обители прозвучал набат, который обычно используется в качестве тревожного сигнала для сбора.

10:32 Верующие УПЦ заблокировали работу комиссии, приехавшей в Киево-Печерскую лавру комиссию по инвентаризации имущества. Судя по опубликованным в интернете кадрам, около 300 прихожан канонической УПЦ окружили представителей комиссии кольцом и не пускают их в корпус, где должна начаться инвентаризация. По данным СМИ, прибывшие сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее.

08:33 Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической УПЦ из обители».

По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит «бояться» и «ждать горя». Священнослужитель также обвинил Зеленского и его помощников в том, что они не смогли «остановить» министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, на которого Павел возлагает ответственность за происходящее с представителями канонической УПЦ. Митрополит назвал главу ведомства «одержимым бешенством, злобой и ненавистью».

Что происходило в Киево-Печерской лавре 29 марта

Утром 29 марта представители Украинской православной церкви (УПЦ) должны были покинуть территорию и здания лавры по указу руководства украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра», которое 10 марта расторгло договор о безвозмездном пользовании зданиями и другим имуществом. Соглашение между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры действовало с 2013 года. Дирекция заповедника приняла такое решение в связи с якобы «нарушением монастырем условий договора по использованию государственного имущества». Нарушение были выявлены специальной комиссией, созданной по распоряжению Министерства культуры Украины в конце декабря прошлого года.

Наместник лавры митрополит канонической УПЦ Павел (Лебедь) заявил, что расторжение договора аренды и требование покинуть Киево-Печерскую лавру будет оспорено. По его словам, представители УПЦ уже обратились с соответствующим заявлением в суд. Также он заявил, что монахи УПЦ не покинут лавру до окончания разбирательства с заповедником.

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел

«Закон на нашей стороне. Мы останемся в лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени», — сообщил Павел.

Днем 29 марта руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что монахов из Киево-Печерской лавры выселять не будут, поскольку для этого нет юридических оснований. По его словам, дирекция заповедника и украинский минкульт не оспорили данное решение в суде. Митрополит выразил надежду, что представители лавры не станут предпринимать никаких противоправных действий по этому вопросу.

В чем причина конфликта в Киево-Печерской лавре

Осенью 2022 года отношение Киева к УПЦ резко изменилось. Спецслужбы и полиция провели рейды по храмам и монастырям УПЦ, в том числе и по женским обителям. В СМИ и социальных сетях Украины были опубликованы фото с «доказательствами принадлежности священнослужителей к „русскому миру“». На снимках была изображена различная религиозная и светская литература о России и другая печатная продукция. В итоге против ряда иерархов возбудили уголовные дела за «сотрудничество с Россией».

В конце 2022 года власти известили предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия об окончании с 1 января 2023 года аренды главного храма Киево-Печерской лавры — Успенского собора, а также соседнего с ним Трапезного собора. Рождественскую службу в этих храмах, расположенных в Верхней лавре, провели уже иерархи Православной церкви Украины, которая получила автокефалию пять лет назад. Тогда стало очевидным, что начался процесс вытеснения УПЦ из лавры, хотя УПЦ ещё сохраняла аренду храмов и монастырей Нижней лавры.

Сейчас же украинские власти, судя по всему, решили ускорить процесс передачи всей территории лавры в распоряжение ПЦУ. Согласно их планам, 30 марта представителей УПЦ на территории лавры уже быть не должно.

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