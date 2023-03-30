В Киево-Печерской лавре заметили полицейских с автоматами Klymenko Time: в Киево-Печерской лавры появились полицейские с автоматами

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина. Киев. Верующие в Киево-Печерской лавре

На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами. Telegram-канал Klymenko Time опубликовал фотографии, на которых люди в черной одежде и с оружием ходят по площади вокруг монастыря.

Каноническая УПЦ подтвердила, что на территории Киево-Печерской лавры находятся вооруженные автоматами полицейские.

Верующие Украинской православной церкви заблокировали работу приехавшей в Киево-Печерскую лавру комиссии по инвентаризации имущества. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящее.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, прихожане УПЦ окружили представителей комиссии и не пускают их в корпус, где должна начаться инвентаризация. В обители звучал набат, который обычно используется в качестве тревожного сигнала для сбора.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что монахи обители оказались «выброшены на улицу». Священнослужитель подчеркнул, что слезы верующих не упадут на землю, они упадут на голову главы государства.