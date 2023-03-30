Украинский митрополит призвал «свору Зеленского» бояться и ждать горя Митрополит Павел: Господь не простит Зеленскому выселение представителей канонической УПЦ из лавры

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел

Президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Слова священнослужителя приводит «Страна.ua». По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.

Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с синодом, — заявил Павел.

Священнослужитель также обвинил Зеленского и его команду в том, что они не смогли «остановить» министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, на которого Павел возлагает ответственность за происходящее с представителями канонической УПЦ. Митрополит назвал главу ведомства «одержимым бешенством, злобой и ненавистью».

Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь! — заключил наместник.

По информации «Страны.ua», верующие канонической церкви опасаются захвата монастыря и поэтому в настоящее время ночуют в лавре.

Ранее и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической УПЦ должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Тогда митрополит Павел, комментируя происходящее, заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Он также добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.