Суд разрешил выгнать монахов из лавры. Это конец, куда им идти, что дальше? Власти Украины могут на законных основаниях выгнать монахов из обители, которую их требовали освободить еще накануне

Фото: OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

Акция протеста на территории Киево-Печерской лавры

30 марта суд отказался удовлетворить иск канонической УПЦ, требовавшей признать одностороннее расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры недействительным. Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко подчеркнул, что собственником лавры является государство, к которому имущество перешло в связи с утратившим силу распоряжением кабмина времен президентства Виктора Януковича. Теперь власти страны могут на законных основаниях выгнать монахов из обители, которую их требовали освободить еще накануне. Сможет ли УПЦ сохранить знаменитый монастырь, куда пойдут монахи, примет ли их РПЦ, узнал NEWS.ru.

Что происходило в Киево-Печерской лавре 30 марта

Утром 30 марта в Киево-Печерскую лавру пришли представители государственной комиссии по инвентаризации имущества. В это время в Крестовоздвиженском храме монастыря завершалась литургия, которую вел предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. Порядка 300 верующих окружили ревизоров и попытались не допустить их внутрь зданий.

Около 11 утра над лаврой разнесся колокольный перезвон. «Звучит набат возле храма Рождества Богородицы. Просим у всех молитв», — сообщили в Telegram-канале УПЦ.

Снизить накал противостояния попытался секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире телемарафона он заявил, что насильно выселять монахов из обители власти не будут.

«Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут», — заявил он.

По словам Данилова, Киево-Печерская лавра является собственностью украинского государства, «которая должна быть освобождена согласно нормативно-правовым документам».

В ответ настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что Данилов не имеет права говорить от имени государства. В итоге представители комиссии по инвентаризации решили покинуть территорию монастыря. Однако вооруженные сотрудники полиции остались дежурить у входа в обитель.

«Верующие молятся, журналисты снимают, полиция с автоматами находится на входе и на территории. Стало известно, что члены комиссии покинули территорию обители. Благодарим всех за молитвы. Есть информация из СМИ, что завтра члены комиссии вернутся», — сообщили представители лавры.

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press Верующие во время богослужения возле Крестовоздвиженского храма Киево-Печерской лавры

На каких основаниях УПЦ выгоняют из лавры

Киево-Печерская лавра находится в государственной собственности и под юрисдикцией одноименного национального заповедника. В 2013 году УПЦ МП получила в безвозмездное и бессрочное пользование 79 объектов Нижней лавры, где расположены пещеры и монастырь. Позже, в 2016-м, с церковью заключили договор о бесплатном пользовании Успенским собором и Трапезной церковью (Верхняя лавра). Срок действия этих соглашений истек 31 декабря 2022 года.

10 марта 2023 года стало известно, что национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» с 29 марта 2023 года разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ, который располагается в обители.

В ответ члены Священного синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта пришли в офис президента Украины (ОПУ), чтобы добиться встречи с Владимиром Зеленским. Однако президент архиереев принять отказался, и последним пришлось общаться с чиновниками ОПУ.

Тогда УПЦ подала к заповеднику «Киево-Печерская лавра» иск в хозяйственный суд Киева, потребовав признать недействительным односторонний отказ от договора. 29 марта суд открыл производство по иску и запретил ответчику на время его рассмотрения совершать какие-либо действия против УПЦ.

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press Вид на Крестовоздвиженский храм Киево-Печерской лавры

Что ждет священнослужителей УПЦ

Как рассказал NEWS.ru первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, на первом этапе ставка делается на то, чтобы Украинская православная церковь окончательно отмежевалась от РПЦ.

«УПЦ внесла изменения в устав, перестала поминать патриарха Кирилла, но митрополит Онуфрий остается постоянным членом Священного синода РПЦ. Он уже не приезжает в Москву, но формально он не выходил из состава синода», — отметил политолог.

Однако если УПЦ окончательно отмежуется и порвет все связи с РПЦ, то окажется в «совершенно непонятном каноническом статусе».

«В этом случае их не будет признавать ни одна православная церковь в мире. И УПЦ придется сближаться с Православной церковью Украины. Константинополь уже дает понять, что готов подключиться к этому процессу», — пояснил эксперт.

Монахи, которые откажутся переходить в ПЦУ и покинут лавру, могут перейти в те монастыри, которые еще остаются в юрисдикции УПЦ, считает Макаркин.

«Там монастырей довольно много. Проблема в том, что кроме монашеской общины есть еще учебные заведения. Есть Киевская духовная академия и семинарии, которые готовят священнослужителей. Им будет куда сложнее получить новые здания в теперешней ситуации», — пояснил Макаркин.

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press Украинские полицейские перед входом в Киево-Печерскую лавру в Киеве

Готовы ли верующие УПЦ к переходу в ПЦУ

16 марта на сайте петиций в адрес кабинета министров Украины появилось обращение в защиту Киево-Печерской лавры и монахов УПЦ.

«Нынешние обитатели лавры еще в 1988 году переступили ее порог в советское время и восстановили святыню из руин. Многие из них возложили на это свою жизнь и здоровье. Жестокое выселение монахов из лавры — это акт огромной несправедливости», — говорится в петиции.

Чтобы ее рассмотрели в правительстве, необходимо собрать 25 тысяч подписей. Спустя две недели удалось собрать 9741.

«Если мы посмотрим, то сегодня пришли защищать лавру около 300 человек. Вчера было больше тысячи. И это на крупнейший город страны, на столицу. Так что религиозная индифферентность растет. С одной стороны, люди относят себя к православным, а с другой — многие исходят из того, что тема юрисдикции вторична. Многие посещают те храмы, которые удобнее, ближе к дому, не особенно различая, это храмы УПЦ или ПЦУ», — указал Макаркин.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 72% украинцев считают себя православными. При этом 54% опрошенных назвали себя приверженцами автокефальной Православной церкви Украины и только 4% — УПЦ Московского патриархата. Еще 14% предпочли не конкретизировать, какой именно церкви они принадлежат.

«Немалая часть православных верующих окажется фактически в подполье. То есть они будут продолжать ощущать себя частью РПЦ. Но легально делать это будет уже невозможно. То есть будет примерно как в России сто лет назад, где появилась катакомбная церковь», — полагает Макаркин.

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press Люди на богослужении возле Крестовоздвиженского храма Киево-Печерской лавры в Киеве

Примет ли РПЦ монахов из лавры

С этим вопросом NEWS.ru обратился к зампреду синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтангу Кипшидзе. По его словам, РПЦ не отказывает в помощи никому.

«Мы никогда не отказывали в том, чтобы приютить украинских священников и монахов. Разумеется, мы не можем поддержать то, что клирики становятся чужими людьми в своей стране, что их преследуют и изгоняют. Мировое сообщество, если оно еще есть, должно приложить усилия, чтобы их права были защищены насколько возможно», — сказал Кипшидзе.

В то же время он добавил, что общение с монахами затруднено тем, что любой контакт с Русской церковью рассматривается на Украине как форма предательства. По словам Кипшидзе, просто позвонившего в Россию человека могут на следующий день бросить в застенки СБУ.

Как воспринимают в мире ситуацию вокруг УПЦ

«Есть проблема позиционирования перед мировой аудиторией. Есть Америка, где для Республиканской партии, у которой сейчас большинство в палате представителей, тематика свободы вероисповедания особо значима. Среди ее избирателей много практикующих верующих, причем весьма консервативных», — пояснил Макаркин.

Он напомнил, что за УПЦ, в частности, вступилась Православная церковь в Америке (ПЦА). 28 марта предстоятель ПЦА митрополит Тихон выступил с заявлением по поводу событий в Киево-Печерской лавре. Он заявил об осуждении любой агрессии, а также «ограничений религиозной свободы любой группы» на Украине, особенно расширяющихся преследований в отношении УПЦ.

«Мы заверяем митрополита Онуфрия, его духовенство и украинских верующих, которых окружают беды со всех сторон, в том, что Православная церковь в Америке готова поддержать Украинскую православную церковь как нашими молитвами, так и любыми другими средствами», — заявил митрополит Тихон.

Он также сообщил, что направил письмо, посвященное ситуации вокруг Киево-Печерская лавры, в комиссию США по международной религиозной свободе.

29 марта письмо со словами поддержки предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию направил патриарх Сербской православной церкви Порфирий. А за несколько дней до этого боснийский епископ Фотий обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом защитить УПЦ от «открытого преследования и попрания прав человека и религиозных свобод».

Российские власти также не остались в стороне от конфликта вокруг Киево-Печерская лавры. Так, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин обратился по этому поводу к иностранным коллегам.

«Мы призываем парламенты иностранных государств, международные парламентские организации потребовать от официального Киева возвращения Украины к соблюдению своих международных обязательств, прекращения политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями», — заявил сенатор.

А патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не допустить закрытия обители. По его мнению, закрытие Киево-Печерской лавры нарушает права миллионов жителей Украины.

Что предпримут власти Украины дальше

«Радикальных шагов, видимо, не произойдет. Но будут вытеснять, выдавливать и раскалывать. Здесь ставка на раскол, мы ее видим. Появился архимандрит Авраамий, который был ризничим, то есть заведовал хозяйством в лавре. Он уже перешел в Православную церковь Украины», — указал Макаркин.

18 марта глава ПЦУ митрополит Епифаний обратился к клирикам УПЦ в Киево-Печерской лавре. Он призвал их отвергнуть «беззаконную власть Москвы», пообещав, что они «продолжат свое служение в лавре. А 29 марта он назначил бывшего иерея УПЦ архимандрита Авраамия (Лотыша) исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ.

В ответ УПЦ тут же запретила Авраамия в служении за «уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя».

«Ставка будет делаться на то, что часть монашествующих перейдет на его сторону. Появился такой центр притяжения внутри лавры. Можно будет сказать, что права верующих не нарушаются. „Вот смотрите: монашеская община сохраняется“», — пояснил Макаркин.