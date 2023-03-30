В МИД России оценили происходящее вокруг Киево-Печерской лавры Захарова назвала события вокруг Киево-Печерской лавры преступлением Киева против народа

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Люди на богослужении возле Крестовоздвиженского храма Киево-Печерской Лавры в Киеве

Происходящее вокруг Киево-Печерской лавры — произвол и преступление Киева против собственного народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она также призвала профильные международные структуры дать «принципиальную оценку» этим действиям.

То, что мы сейчас видим, является преступлением киевского режима перед собственным народом <…>Ничего страшнее, ни с точки закона, ни с точки зрения морали, совести, быть не может, когда обманывают тех, кто тебе доверился, — завила она.

По ее словам, действия все больше погружают Украину в Средневековье. Захарова также призвала «весь православный мир» оценить действия Киева.

10 марта монахов Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви предупредили, что в связи с расторжением договора аренды они должны покинуть обитель до 29 марта. Наместник монаcтыря митрополит УПЦ Павел (Лебедь) заявил, что послушники не покинут стены храма до окончания судебного разбирательства с руководством зaповедника.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что монахи обители оказались «выброшены на улицу». Священнослужитель подчеркнул, что cлезы верующих не упадут на землю, они упадут на голову главы государства.