В МИД РФ потребовали освободить наместника Киево-Печерской лавры

Фото: СБУ

Митрополит Павел

Российская сторона требует немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, говорится в заявлении спецпредставителя министра иностранных дел по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича. Он подчеркнул, что священнослужителю необходимо оказать медицинскую помощь. По словам Аскальдовича, МИД переживает за Павла, находящегося под домашним арестом.

Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. На этом фоне верхом цинизма являются слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина — это территория самой большой религиозной свободы, — отмечается в заявлении.

Аскальдович сказал, что украинская власть стремится нанести поражения православию в стране, что «цинично подтвердил» советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк своими словами о зачистках УПЦ. В МИД возмущены грубым актом произвола против канонической УПЦ и обеспокоены отношением к монахам, отмечается в заявлении.

Павла подозревают в разжигании религиозной розни и оправдании проведения российской спецоперации. Первый эпизод основан на публичном обращении митрополита от 29 марта 2023 года с высказываниями о нелегитимности раскольнической церкви. Второй эпизод основан на записи телефонного разговора митрополита с некой Тамарой Федюк от 8 мая 2022 года. При этом на заседании суда прокурор не привел ни одной дословной цитаты.

В РПЦ назвали преследование митрополита Павла «закономерным продолжением беззакония» украинских властей.