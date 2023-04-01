В РПЦ заступились за наместника Киево-Печерской лавры Легойда назвал беззаконием домашний арест наместника Киево-Печерской лавры

Фото: James Mcgill/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в центре) у храма

Заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) является беззаконием, написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, это произошло по надуманным обвинениям.

Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям — закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью, — написал Легойда.

Представитель РПЦ осудил «диалог» с представителями Украинской православной церкви, напомнив, что конфессия является одной из крупнейших христианских. По мнению Легойды, у власти аргументы либо кончились, либо их и не было.

1 апреля наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест. Священнослужитель сообщил, что должен подписать некий протокол.

Ранее митрополит заявил, что ему вручили уведомление о возбуждении уголовного дела по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на РФ. Утром 1 апреля он сказал, что в его доме прошли обыски.