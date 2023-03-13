«Спецназ выволакивает монахов»: суть конфликта в Киево-Печерской лавре До 29 марта священнослужители должны покинуть резиденцию предстоятеля Украинской православной церкви и монастырь

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Киево-Печерская лавра, вид с воздуха

Музей-заповедник «Киево-Печерская лавра» заявил о расторжении договора с Украинской православной церковью (УПЦ) об использовании Нижней лавры. До 29 марта священнослужители должны покинуть резиденцию предстоятеля УПЦ и монастырь. Из храмов Верхней лавры УПЦ вытеснили ещё в начале нынешнего года. Киево-Печерскую лавру эксперты называют ключевым местом противостояния между украинскими властями и УПЦ, которую Киев связывает с Москвой. В Кремле высказали обеспокоенность создавшейся ситуацией и призвали мировую общественность отреагировать на происходящее. Суть конфликта — в материале NEWS.ru.

Монахам предложили покинуть кельи

УПЦ на протяжении всего прошедшего года пыталась доказать, что во многом не согласна с Московской патриархией РПЦ. Она критиковала патриарха Кирилла за его отношение к специальной военной операции. В мае прошлого года УПЦ объявила о своей полной независимости от Русской православной церкви. Многие на Украине тогда посчитали это политическим приёмом ради выживания. Однако УПЦ пыталась убедить Киев с помощью фактов, упирая, в частности, на то, что РПЦ переподчинила себе церковные приходы на новых территориях, и это якобы нанесло существенный удар по интересам УПЦ. Киевские власти, полагают эксперты, какое-то время верили этим доводам.

Однако с осени прошлого года отношение Киева к УПЦ резко изменилось. Спецслужбы и полиция провели рейды по храмам и монастырям УПЦ, в том числе и по женским обителям. В СМИ и социальных сетях Украины были опубликованы фото с «доказательствами принадлежности священнослужителей к „русскому миру“». На снимках была изображена различная религиозная и светская литература о России и другая печатная продукция. В итоге против ряда иерархов возбудили уголовные дела за «сотрудничество с Россией».

Фото: shutterstock Монах Киево-Печерской лавры

В конце 2022 года власти известили предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия об окончании с 1 января 2023 года аренды главного храма Киево-Печерской лавры — Успенского собора, а также соседнего с ним Трапезного собора. Рождественскую службу в этих храмах, расположенных в Верхней лавре, провели уже иерархи Православной церкви Украины, которая получила автокефалию пять лет назад. Тогда стало очевидным, что начался процесс вытеснения УПЦ из лавры, хотя УПЦ ещё сохраняла аренду храмов и монастырей Нижней лавры.

Сейчас же украинские власти, судя по всему, решили ускорить процесс передачи всей территории лавры в распоряжение ПЦУ. Согласно их планам, 30 марта представителей УПЦ на территории лавры уже быть не должно.

«Это будет страшная картина»

Безумным шагом президента Украины Владимира Зеленского назвал это решение в беседе с NEWS.ru президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин.

Кого Бог хочет наказать, того он лишает разума. Сейчас, когда у Зеленского все сыплется, ему консолидация общества должна быть важна как никогда. И тем не менее он сам разделяет украинцев. Громадное число людей на Украине сохраняет верность канонической Украинской православной церкви. Теперь им показывают, что они — никто и звать их никак, что они их собственной стране не нужны. Градус противостояния в украинском обществе только сильно повысится. Это показывает одержимость Зеленского — он и так разрушает Украину со всех сторон, а теперь ещё и в религиозном плане, — заявил религиовед.

Фото: EPA/TASS Успенский собор Киево-Печерской лавры

По мнению Дворкина, «раскольническую ПЦУ это решение не укрепит, поскольку у неё даже монахов, по сути, нет». А Киево-Печерская лавра — это огромная территория.

И чем это закончится? — продолжает Александр Дворкин. — Арендой под коммерческие ларьки? Основанием религиозного Диснейленда в стенах древней святыни? Но не думаю, что монахи УПЦ послушно выйдут из лавры. Они там будут стоять. Власти, видимо, начнут вытаскивать их силой, что ещё больше усилит противостояние в обществе и ожесточение против Зеленского. Это будет страшная картина: спецназ выволакивает монахов из монастыря! Первый раз при Хрущеве, второй — при Зеленском.

Дворкин уверен, что многие верующие не побоятся силовиков и придут на помощь монахам.

Предположения религиоведа были подтверждены иерархами УПЦ. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи будут до последнего отстаивать свои права и святыни. Он назвал руководство Украины «внуками» вождей Октябрьской революции 1917 года и заявил, что «апокалипсис начинается с Украины». Властям, по его словам, придётся выдавливать из лавры 200 человек.

Два этапа поглощения

У киевских властей есть формальный повод для претензий к УПЦ, благодаря которому они намерены провести «особую ревизию» лавры. Как указал в своём письме руководитель музея-заповедника Александр Рудник, межведомственная рабочая группа «установила нарушение монастырём условий договора по использованию государственного имущества». Но в детали этих нарушений, похоже, никто не собирается вдаваться, поскольку понимают, что это политическое решение.

Эксперты полагают, что украинским властям необходимо полностью подчинить себе Киево-Печерскую лавру, чтобы оторвать УПЦ от Московской патриархии. Здесь находится резиденция предстоятеля церкви, а, значит, все нити управления столь масштабной религиозной организации на территории Украины.

Киевские власти ведут к объединению двух православных церквей на основе ПЦУ, — отметил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. — Но процесс постепенного перетекания огромного количества епархий и приходов УПЦ сложен и долог. Ликвидировать церковь юридически в Киеве не хотят, поскольку не знают, что делать после этого с теми же приходами. Поэтому Киев решил ликвидировать связи УПЦ с Москвой. Процесс, судя по всему, будет проходить в два этапа.

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На первом этапе, как считает Макаркин, будет происходить усиление давления на УПЦ, главным образом, на тех священнослужителей, которые остаются сторонниками связей с Московской патриархией. УПЦ, по его словам, опиралась на ту часть населения, которая голосовала за Партию регионов Януковича, потом за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука. Но значительная часть этих людей или покинула Киев, или арестована, или перестала проявлять общественную активность.

Киевляне, продолжает Макаркин, в основном голосуют за различные провластные партии. Поэтому поднять кого-то на свою защиту иерархи УПЦ не смогут.

Дальше киевские власти, скорее всего, перейдут ко второму этапу, — продолжает Алексей Макаркин. — Если УПЦ порвёт отношения с РПЦ, то она потеряет возможность для самостоятельного существования. В православном мире её никто не будет признавать. Ни Москва, ни Константинополь, предоставившей автокефалию ПЦУ в 2018 году.

На взгляд Макаркина, в подвешенном состоянии долго оставаться будет нельзя, и УПЦ окажется вынуждена сближаться с ПЦУ. Объединение может произойти не сразу. Часть верующих, конечно, с ним не согласится, но в украинских реалиях такой шаг будет означать подпольное положение при отсутствии поддержки из Москвы, заключил собеседник NEWS.ru.

Сегодня в УПЦ нет единства в понимании будущего, считают эксперты. Часть иерархов не против сближения с ПЦУ, но немало и тех, кто не хочет рвать с РПЦ. В любом случае эти процессы только усилят конфликтность в украинском обществе, напряжение перейдёт и в вопрос веры. Станет очевидно, что Украина противостоит РФ и в религиозном смысле — а значит, трещина между россиянами и украинцами может оказаться ещё более глубокой.