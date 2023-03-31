«Подслушали этих молодчиков»: наместник Киево-Печерской лавры боится штурма Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) боится штурма

Фото: James McGill/Global Look Press

Киево-Печерской Лавра, Киев

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) в видеообращении сообщил, что опасается штурма вечером. По его словам, кто-то подслушал телефонный разговор силовиков о подготовке атаки и передал информацию наместнику.

Нам только что стало известно, дорогие братья и сестры, о том, что в 17 часов хотят делать разбойническое нападение на Лавру. Просто наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого ничего не будет, — заявил митрополит.

31 марта члены комиссии по приемке объектов снова приехали в Киево-Печерскую лавру, однако верующие не допускают их к помещениям монастыря. Члены комиссии уже приезжали накануне, однако свою работу так и не начали. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сила по отношению к верующим при «очистке от людей государственного заповедника» применяться не будет.

10 марта монахов Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви предупредили, что в связи с расторжением договора аренды они должны покинуть обитель до 29 марта. Наместник монаcтыря митрополит УПЦ Павел (Лебедь) заявил, что послушники не покинут стены храма до окончания судебного разбирательства с руководством зaповедника.