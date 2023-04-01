Митрополиту Павлу стало плохо в Киевском суде Заседание Киевского суда перенесли на 3 апреля из-за плохого самочувствия митрополита Павла

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Митрополит Павел

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу стало плохо на заседании суда в Киеве, передает РИА Новости. В связи с этим было принято решение перенести заседание на 3 апреля на 09:00.

Сообщается, что в ходе судебного процесса, который длился почти пять часов, у него упал уровень сахара в крови. Во время заседания священнослужитель заявил, что считает дело против себя политически мотивированным.

Ранее митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему вручили уведомление о возбуждении уголовного дела по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на Российскую Федерацию. К нему в дом пришли с обысками, которым он не препятствовал.

31 марта члены комиссии по приемке объектов снова приехали в Киево-Печерскую лавру, однако верующие не допустили их к помещениям монастыря. Чиновники уже приезжали накануне, однако свою работу так и не начали. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сила по отношению к верующим при «очистке от людей государственного заповедника» применяться не будет.

Наместник Киево-Печерской тогда сообщил, что опасается штурма. По его словам, священники подслушали телефонный разговор силовиков о подготовке атаки и передали ему информацию.