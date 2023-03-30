Кремль осудил действия Киева в отношении монахов Киево-Печерской лавры

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Москва решительно осуждает действия Киева по выселению монахов Киево-Печерской лавры и давление на священников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что возможность эвакуации священнослужителей в Россию зависит от их решения, сообщает РИА Новости.

Мы решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь, — заявил Песков.

Спикер Кремля также отметил, что в России «никто не останется безучастным» к судьбе монахов Киево-Печерской лавры.

10 марта монахов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви предупредили, что в связи с расторжением договора аренды они должны покинуть обитель до 29 марта. Наместник монастыря митрополит УПЦ Павел (Лебедь) заявил, что послушники не покинут стены храма до окончания судебного разбирательства с руководством заповедника.

30 марта украинские СМИ сообщили, что верующие УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру представителей комиссии по инвентаризации имущества. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящее. Также сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских, вооруженных автоматами.