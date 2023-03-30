Украинский суд одобрил выселение монахов из лавры Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Суд отказался удовлетворить иск канонической УПЦ, требовавшей признать одностороннее расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры недействительным, сообщил в своем Telegram-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко. Собственником лавры является государство, к которому имущество перешло в связи с утратившим силу распоряжением кабмина времен президентства Виктора Януковича, отметил глава Минкульта.

Суд отказал в обеспечении иска по делу № 910/4552/23 от УПЦ к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» о признании недействительным решения относительно одностороннего отказа от договора <...> о безвозмездном использовании религиозной организацией культовых сооружений и другого имущества, являющегося государственной собственностью, — написал Ткаченко.

Ранее Минкульт Украины уведомил монахов о необходимости покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта ввиду истечения договора аренды. Послушникам разрешили остаться, если они примкнут к раскольнической УПЦ.

30 марта священнослужители УПЦ помешали комиссии по инвентаризации имущества проникнуть на территорию лавры, куда вскоре прибыли полицейские с автоматами, которые не вмешивались в происходящее. В Кремле заявили, что Россия решительно осуждает действия властей Украины и давление, оказываемое на церковь.