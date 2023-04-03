МИД РФ: захват Киево-Печерской лавры является незаконным и безнравственным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

МИД России в официальном Telegram-канале назвал захват Киево-Печерской лавры незаконным и безнравственным. В ведомстве добавили, что в расположение лавры прибывают неонацистские активисты, которые насмехаются над попытками братии и молящихся сохранить монастырь в составе канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По словам дипломатов, эта акция готовилась давно и при участии американских институтов.

США создали целый извращенный механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики: был назначен «спецпредставитель по свободе вероисповедания», функционирует комиссия США по международной религиозной свободе, регулярно готовятся ежегодные доклады, — сказано в публикации.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали на отсутствие реакции на обращение министра Сергея Лаврова к генсеку ООН и председателю ОБСЕ с целью прекращения происходящих гонений против УПЦ.

Ранее в разговоре с NEWS.ru зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что следующим объектом внимания украинских властей станет второй по значению монастырь Украинской православной церкви — расположенная в Тернопольской области Свято-Успенская Почаевская лавра. В ноябре 2018 года Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений обители в пользование УПЦ, вернув их в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.