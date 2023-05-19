СМИ узнали о личном участии Зеленского в саммите G7 Bloomberg: Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский примет личное участие в саммите «Группы семи» (G7). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Мероприятие стартует в японской Хиросиме.

Как отмечает агентство, ранее официальные лица страны — организатора саммита заявляли исключительно о дистанционном присутствии украинского лидера на встрече.

Саммит G7 пройдет с 19 по 21 мая. Япония в 2023 году председательствует в «Группе семи». Помимо стран — участниц G7, на мероприятие также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Ожидается, что лидеры стран «Семерки» обсудят санкции против России. О планах ввести новые ограничения уже объявили США, Великобритания и Евросоюз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву не беспокоит тот факт, что на саммит «Группы семи» в Хиросиму приглашены дружественные страны. Представитель Кремля подчеркнул, что для РФ важно уважать суверенные отношения других государств с их партнерами.