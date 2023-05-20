Польша потребовала от Зеленского извинений за Волынскую резню МИД Польши: Украина должна извиниться за Волынскую резню

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Польша ожидает от президента Украины Владимира Зеленского извинений за Волынскую резню, заявил в интервью порталу Onet пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина. Он отметил, что извинения президента благотворно повлияют на отношения двух стран.

Мы, поляки, как польское государство взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашей страной в отношении украинцев <...> Украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности. Он должен сказать: «Прошу прощения, просим о прощении». Эта формула очень хорошо работает в польско-украинских отношениях, — заявил Ясина.

Журналист издания Mysl Polska Антоний Конюшевский до этого высказал мнение, что Польша де-факто уже ведет войну с Россией, становясь игрушкой в руках Киева. По его мнению, для Варшавы все закончится «крайне неблагоприятно». Журналист считает, что исправить ситуацию «еще не поздно».

Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что ситуация вокруг Украины — это первый за последние 300 лет шанс изменить геополитику Восточной Европы и отношения стран региона с Россией. По его словам, Варшава надеется «вернуть Украину в Европу». Он также опроверг заявления американского журналиста Сеймура Херша о том, что Украина теряет поддержку Запада и группа стран во главе с Польшей втайне призывает украинские власти начать мирные переговоры.