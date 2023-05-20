Польшу назвали «игрушкой» в руках Украины Mysl Polska: Польша вступила в необъявленную войну с Россией

Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look Press

Варшава, Польша

Польша де-факто уже ведет войну с Россией, становясь «игрушкой» в руках Киева, заявил журналист издания Mysl Polska Антоний Конюшевский. По его мнению, для Варшавы все закончится «крайне неблагоприятно».

И тот, кто сеет ветер, пожинает бурю. Об этом знает Россия, с которой мы де-факто воюем. <...> Любой исход этого конфликта будет для нас крайне неблагоприятным, — подчеркнул Конюшевский.

Журналист считает, что воюя с российской стороной, Варшава постепенно превращается в «игрушку» в руках Украины, однако исправить ситуацию «еще не поздно».

Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что ситуация вокруг Украины — это первый за последние 300 лет шанс изменить геополитику Восточной Европы и отношения стран региона с Россией. По его словам, Варшава надеется «вернуть Украину в Европу».

Он также опроверг заявления американского журналиста Сеймура Херша о том, что Украина теряет поддержку Запада и группа стран во главе с Польшей втайне призывает украинские власти начать мирные переговоры.