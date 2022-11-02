Верка Сердючка продает свой Rolls-Royce, на котором ездил Фредди Меркьюри

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Верка Сердючка

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, продает свой Rolls-Royce Silver Shadow, который раньше принадлежал солисту Qeen Фредди Меркьюри. Машина выставлена на аукцион Sotheby’s в Лондоне, торги по продаже уникального авто состоятся 5 ноября, сообщается на сайте аукционного дома.

Фото: msothebys.com

Артист купил машину еще в 2013 году, но так и не смог ввезти ее на территорию Украину из-за проблем с растаможкой. В итоге она все время находилась в Лондоне. И хотя в описании не указывается, что владельцем уникальной машины является Данилко, история с его покупкой известна, да и косвенно подтверждается тем, что деньги пойдут на благотворительность. Начальная цена авто — 20–30 тысяч фунтов стерлингов.

Вся сумма от продажи авто будет переведена в клинику по протезированию и реабилитации Superhumans Center, которая находится во Львовской области. На сайте приводится и краткая история машины: Фредди Меркьюри купил ее в 1979 году, сам он не сидел за рулем, а пользовался услугами водителя.

В этой машине ездила оперная певица Монсеррат Кабалье, вместе с которой Меркьюри спел легендарную «Барселону», прозвучавшую позже в честь Олимпийских игр в Барселоне. После смерти певца в 1991 году машина перешла по наследству сестре Фредди Меркьюри Кашмире.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка, выступая на свадьбе во Львове, пела на русском языке. В частности, она исполнила знаменитый хит «Я не поняла», несмотря на то, что во Львове запрещено петь на русском с 2018 года.

За это его раскритиковал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, заявивший, что Данилко должен был навсегда отказаться от исполнения песен на русском языке, если он поддерживает киевские власти.