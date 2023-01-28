Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ездила в Дубай навестить внуков и уже давно вернулась на родину, заявил изданию «Страна.ua» ее сопартиец Алексей Кучеренко. Таким образом он прокомментировал попавшие Сеть фото политика с отдыха в ОАЭ, послужившие причиной доя скандала.
Внуки, зять и дочь Юлии Владимировны живут в Дубае уже несколько лет. <...> Бабушка съездила на Рождество к внукам, которых она обожает и любит фантастической любовью, — сказал Кучеренко.
Он отметил, что не видит в поездке Тимошенко ничего предосудительного, поскольку на протяжении всего военного конфликта она находилась на Украине и оказывала соотечественникам различную помощь. Кучеренко добавил, что Тимошенко уже давно вернулась из поездки в Дубай и принимала участие в заседании верховной рады, которое проходило 19 января.
Ранее поездкой Тимошенко в Дубай возмутилась депутат верховной рады Марьяна Безуглая. Она призвала исключить Тимошенко как из парламентской фракции «Батькивщина», так и из партии.