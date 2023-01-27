Юлию Тимошенко могут исключить из партии за отдых в Дубае Депутат Рады Безуглая потребовала исключить Тимошенко из фракции и партии «Батькивщина» после отдыха в Дубае

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Юлия Тимошенко

Главу украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко заметили на отдыхе в Дубае, что послужило поводом поднять в Верховной раде вопрос об исключении политика из фракции и политсилы, сообщает ТАСС. Инициатором выступила парламентарий Марьяна Безуглая.

Обращаюсь к ВО (Всеукраинскому объединению - NEWS.ru) «Батькивщина» с призывом исключить Юлию Владимировну [Тимошенко] из фракции и партии, — заявила она.

Депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко ранее исключили из сторонников «Единой России». Основанием для этого послужила поездка парламентария на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. В начале января он опубликовал в социальных сетях фото, сделанное в Дубае. В подписи к снимку парламентарий отметил, что в морозы совершать пробежки некомфортно, поэтому он последовал рекомендациям синоптиков и «утеплился».