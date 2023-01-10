Депутата из Вологодской области исключили из ЕР после поездки в ОАЭ

Фото: vk.com/deputat35

Денис Долженко

Депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из сторонников «Единой России» после отдыха в ОАЭ, сообщили в пресс-службе партии. В облдуме также рекомендовали освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников «Единой России». Фракции партии в заксобрании региона рекомендовано также исключить его из своего состава. Решение в отношении Дениса Долженко вынес Президиум Генсовета «Единой России» в связи с тем, что депутат «совершил дискредитирующие партию действия, — сказано в сообщении.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Долженко будет лишен партбилета. Основанием для этого послужила поездка парламентария на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Несколько дней назад Долженко опубликовал в социальных сетях фото, сделанное в Дубае. В подписи к снимку парламентарий отметил, что в морозы совершать пробежки некомфортно, поэтому он последовал рекомендациям синоптиков и «утеплился».

Долженко объяснил, что взял официальный отдых, чтобы по рекомендациям врачей отвезти ребенка к морю, а также потренироваться во время отпуска в более пригодных для этого погодных условиях. Он также отметил, что у него нет партийного билета «Единой России».