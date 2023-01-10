«Добегался»: ЕР лишит партбилета вологодского депутата из-за поездки в ОАЭ ЕР лишит партбилета вологодского депутата из-за поездки в ОАЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко будет лишен партбилета «Единой России», сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Основанием для этого послужила поездка парламентария на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

Несколько дней назад Долженко опубликовал в социальных сетях фото, сделанное в Дубае. В подписи к снимку парламентарий отметил, что в морозы совершать пробежки некомфортно, поэтому он последовал рекомендациям синоптиков и «утеплился».

Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался..., — отреагировал на это Турчак.

Ранее секретарь генсовета ЕР раскритиковал депутата Курской облдумы Максима Васильева и его жену за видео с отдыха в Мексике. Турчака возмутило поведение парламентария в ролике, которое он назвал верхом цинизма и бесчеловечности. По его мнению, Васильеву вместе с супругой, которая является депутатом Курского городского собрания от ЕР, следует подать в отставку.