«Партбилета у меня нет»: депутат «Единой России» о поездке в Дубай Депутат Долженко заявил, что у него нет партийного билета «Единой России»

Фото: Пресс-служба ЗСО

Денис Долженко

Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко, которого ранее решили лишить партийного билета «Единой России» из-за поездки в Дубай в новогодние праздники, заявил, что на данный момент является беспартийным. Это означает, что у него нет партбилета, а значит забрать его у него нельзя, передает «Газета.Ru». Парламентарий пояснил, что взял официальный отдых, чтобы по рекомендациям врачей отвезти ребенка к морю, а также потренироваться во время отпуска в более пригодных для этого погодных условиях.

Я беспартийный, партбилета у меня нет. Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам. Помимо этого, совместить отпуск со своим тренировочным планом, дома из-за слишком холодной погоды в эти дни не было бы возможности тренироваться, — рассказал Долженко.

Парламентарий, комментируя призыв лишить его партбилета, добавил, что подобные решения должны быть объективными и мотивированными. а не эмоциональными. Также он заявил, что депутатов критикуют «часто и за все».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что депутат Вологодской областной думы Денис Долженко будет лишен партбилета. Основанием для этого послужила поездка парламентария на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Несколько дней назад Долженко опубликовал в социальных сетях фото, сделанное в Дубае. В подписи к снимку парламентарий отметил, что в морозы совершать пробежки некомфортно, поэтому он последовал рекомендациям синоптиков и «утеплился».