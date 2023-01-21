Руководство Минобороны Украины вызвали в Раду из-за скандала с едой для ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая вызвала на заседание руководство Минобороны страны после публикации в Сети расследований журналистов портала ZN о махинациях с закупками продовольствия для ВСУ. По данным СМИ, ведомство в несколько раз завышало цены на продукты и ряд других товаров.

По закупкам в Министерстве обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается. <...> Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022. Но и упущение, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания. <...> Вызываем руководство Министерства обороны Украины в комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, — написала депутат Рады Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Безуглая поблагодарила журналистов за предоставленную информацию и пообещала пресекать любые подобные акты коррупции в администрации Украины.

Ранее стало известно, что на Украине шести сотрудникам государственного концерна «Укроборонпром» были предъявлены обвинения в растрате более 5 миллионов гривен ($136 тысяч) при закупке товаров военного назначения. По данным прокуратуры, в марте 2022 года были закуплены товары военного назначения, которые не соответствовали критериям качества и были непригодны к использованию.