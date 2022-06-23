«Раша, гудбай»: Сердючку высмеяли в России Журналистка Жигалова высмеяла концерт Сердючки в Амстердаме

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Российская журналистка Алена Жигалова раскритиковала выступление певца Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Своим мнением девушка поделилась в Telegram-канале, она осталась возмущена русофобским выступлением артиста в Амстердаме.

На недавнем концерте в Амстердаме Данилко рассказал, что раньше всегда пел «Лаша тумбай», но теперь все изменилось. Это можно услышать на видео, которое приложено к посту журналистки.

Но теперь «Раша, гудбай». И это еще мягко сказано, — заявил певец.

Данное заявление возмутило Жигалову, она написала, что артист «выбрался из своего бункера» и поехал на выступление. Также добавила, что хоть Данилко и в Европе, но все еще обращается к своим зрителям на русском языке.

Мы думали, что с Украины не выпускают мужчин, а нет, вон в Амстердаме вчера концерт давали, — пишет журналистка.

Ранее стало известно, что Жигалова в новом выпуске «Алена, блин!» рассказала, почему же не стоит ждать возвращения комика Максима Галкина и его супруги певицы Аллы Пугачевой. По ее словам, главной причиной является отъезд внука певицы Никиты Преснякова в США. Также она обратила внимание, что у Галкина запланирован концерт 2 сентября в Австралии, а Пугачева обещала вернуться к 1 сентября.