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12 июля 2025 в 19:47

Ответ Лаврова Мерцу вызвал огромный скандал в Германии

IT Boltwise: слова Лаврова о Мерце вызвали скандал в Германии

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Резкая реакция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о «российской угрозе» привела к скандалу в Германии, пишут журналисты IT Boltwise. По их словам, ответ руководителя российского МИД был очень острым, так как он сравнил подобные высказывания главы правительства ФРГ с лозунгами гитлеровских нацистов.

Дипломатические отношения между Германией и Россией становятся все более напряженными. В центре скандала — резкие обвинения, выдвинутые министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, — говорится в материале.

Ранее глава немецкого правительства заявил о стратегической ошибке Евросоюза, который не стал прислушиваться к предупреждениям Прибалтики о «российской угрозе». Он также заявил, что намерен превратить бундесвер в мощнейшую армию в Европе.

Позже российский министр иностранных дел обратил внимание на схожесть заявлений немецкого канцлера о России и других странах с риторикой властей нацистской Германии. Он подчеркнул, что Мерц даже не проводит исторических параллелей, заявляя о стремлении ФРГ вернуть ведущую военную роль на европейской территории.

Фридрих Мерц
Сергей Лавров
Германия
Россия
скандалы
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