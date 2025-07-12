Резкая реакция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о «российской угрозе» привела к скандалу в Германии, пишут журналисты IT Boltwise. По их словам, ответ руководителя российского МИД был очень острым, так как он сравнил подобные высказывания главы правительства ФРГ с лозунгами гитлеровских нацистов.

Дипломатические отношения между Германией и Россией становятся все более напряженными. В центре скандала — резкие обвинения, выдвинутые министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, — говорится в материале.

Ранее глава немецкого правительства заявил о стратегической ошибке Евросоюза, который не стал прислушиваться к предупреждениям Прибалтики о «российской угрозе». Он также заявил, что намерен превратить бундесвер в мощнейшую армию в Европе.

Позже российский министр иностранных дел обратил внимание на схожесть заявлений немецкого канцлера о России и других странах с риторикой властей нацистской Германии. Он подчеркнул, что Мерц даже не проводит исторических параллелей, заявляя о стремлении ФРГ вернуть ведущую военную роль на европейской территории.