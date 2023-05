Хорваты без штанов, немцы в латексе: каким вышло Евровидение без России Президенту Украины не дали обратиться к участникам конкурса, Россию предложили вернуть под нейтральным флагом

Фото: IMAGO/MARC JOHN/Global Look Press

Немецкая группа Lord of the Lost обещает порвать зал Ливерпуля

Русалочьи песни, языческие заклинания, непристойные шутовские танцы — музыкальный конкурс «Евровидение» подтвердил имидж «главного балагана Европы». В этом году на шоу не хватало только бородатой женщины. Накануне в Ливерпуле, родине «Битлз», определились с финалистами, которые выступят 13 мая. Музыканты поделились на три группы — тех, кто пришел спеть о любви, сделать политическое заявление или просто подурачиться. К зрителям шоу хотел обратиться президент Украины Владимир Зеленский, но организаторы не разрешили ему это сделать. Самые яркие и скандальные моменты Евровидения-2023 — в материале NEWS.ru.

Кто прошел в финал Евровидения-2023

По итогам первого отбора в финал прошли Израиль, Молдавия, Норвегия, Португалия, Сербия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция. После второго полуфинала — Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Кипр, Литва, Польша, Словения и Эстония. Единственная неевропейская страна в этом списке — Австралия. Австралийцы — давние фанаты Евровидения, там зрелище транслируется с 1974 года. Впервые Австралия приняла участие в конкурсе в 2015 году по случаю его 60-летия.

Автоматически в финале участвуют Германия, Испания, Италия, Франция, Британия — страны — основательницы конкурса, а также победитель прошлого года — Украина.

Из соображений безопасности организаторы отказались от идеи проводить шоу в Киеве. Поэтому Британия, которая в 2022 году заняла второе место, взяла на себя обязанности хозяйки Евровидения-2023 «от имени Украины».

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Генеральная репетиция второго полуфинала

Зеленскому не разрешили обратиться к участникам шоу, но будет Сердючка

Как сообщает Spiergel online, к конкурсантам и «миллионам зрителей» хотел обратиться по видеосвязи с приветственным словом президент Украины Владимир Зеленский. Однако организаторы выступили против.

«Просьба Зеленского, к сожалению, не может быть удовлетворена, потому что это противоречит правилам мероприятия, — цитирует издание представителя Европейского вещательного союза (EBC). — Одним из краеугольных камней конкурса является его неполитический характер. Этот принцип запрещает возможность политических или тому подобных деклараций в контексте конкурса».

В этом году на Евровидении много специальных гостей с Украины. Например, это прошлогодний победитель Кalush Orchestra, участница 2010 года Alyosha. Также, по сообщениям СМИ, в финале ожидается появление Андрея Данилко (Верки Сердючки).

Украинские конкурсанты этого года — электронная группа Tvorichi. Это необычный тандем украинца и нигерийца. Они споют песню Heart of Steel («Стальное сердце»). Музыканты сами говорили, что написали ее во время боев за «Азовсталь» в Мариуполе и посвятили «угрозе ядерной войны». Хотя правила Евровидения в принципе запрещают открытые политические высказывания, в этом году их немало.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Верка Сердючка (Андрей Данилко), как ожидается, выступит в финале шоу как особый гость

Немцы предложили вернуть Россию под нейтральным флагом

В кулуарах Евровидения прозвучало предложение — вернуть Россию. Такую идею высказали участники от Германии — готик-метал-индастриал-группа Lord of the Lost, которую часто сравнивают с рокерами Rammstein (сами музыканты Lord of the Lost, выступающие в латексе и с макияжем, это сходство отрицают). Предложение прозвучало в их интервью порталу Deutsche Welle (немецкое издание, внесенное Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иноагента).

По словам вокалиста Криса Хармса, отстраненная от Евровидения Россия могла бы выступить под нейтральным флагом. И не только она. «Хорошая идея, — сказал Хармс. — Если бы мы принимали решения, то все страны выступали бы под нейтральным флагом и это был бы музыкальный конкурс без национальностей, потому что границы устанавливают люди».

Россиянам не дали проголосовать в полуфиналах

В этом году в конкурсе появились два новшества. Первое — из голосования в полуфиналах исключили профессиональные жюри, так что решение принимали только зрители. Второе — впервые проголосовать смогли зрители из тех стран, которые не принимают участие в Евровидении.

Для этого нужно было всего лишь зарегистрироваться на сайте Европейского вещательного союза и скачать мобильное приложение. Казалось бы, и россияне могли получить возможность приобщиться к конкурсу в этом году. Но нет.

Как известно, голосование платное. Раньше достаточно было отправить СМС, а теперь требуется привязать к приложению EBC банковскую карту — разумеется, ту, что принимают в Европе. А значит, граждане РФ, чьи карты больше не обслуживают платежные системы Visa и Mastercard, проголосовать никак не могут.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Alika, эстонская участница

Афрошведка считается фаворитом

Не было сомнений, что в финал выйдет Швеция. Певица Loreen — 39-летняя уроженка Стокгольма с марокканскими и берберскими корнями — считается главной претенденткой на победу. Она уже выигрывала Евровидение в 2012 году в Баку. Кстати, тогда она обошла наших «Бурановских бабушек», которые стали вторыми.

Новая песня шведки Tattoo — чистая лирика без примеси всякой идеологии и политики. «Я пройду сквозь огонь и воду, просто, чтобы быть с тобой, ты навечно со мной, как тату», — голосит афрошведка в образе первобытной Венеры с когтями героя «Россомахи».

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press Loreen из Швеции исполнила гимн феминизму

Финны устроили шабаш в сауне

Еще одна северная страна, которую называют фаворитом, это Финляндия. Главной декорацией песни Cha cha cha cлужит дощатая конструкция, подозрительно напоминающая финскую сауну. Из нее вылупляется горячий финский рэпер Kaarja с голым торсом и в кислотно-зеленом болеро с рукавами-воланами. Вслед за ним из деревянного куба выскакивает кордебалет в розовом, исполняющий зажигательную рубму.

Все мысли солиста — о выпивке в пятничный вечер после тяжелой трудовой недели. «Несколько „Пина колад“ позади, но моё лицо всё ещё серьёзно... Ча-ча-ча, второй глаз уже подбит, и речь становится невнятной», — с такими словами Kaarja садится верхом на артистов подтанцовки, въезжая на всех парах в галлюциногенный финский рай. Кажется, главный девиз финнов на этом Евровидении — не грузить зрителя и оторваться по полной.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Финский рэпер Kaarja явно обыграл на сцене образ сауны

Панки из Хорватии высмеяли ракеты, швейцарец спел про пацифизм

Среди тех, кто по-настоящему взорвал зал, была эпатажная «шок-рок-группа» Let 3 из Хорватии. У себя на родине они не раз оказывались в центре скандалов. За перформанс голышом под открытым небом хорватских панков даже забирали в полицию.

На Евровидение они приехали с песней под названием Mama SC. Она вызывала бурю как восторгов, так и возмущений. Критики отмечают, что политические манифесты на конкурсе запрещены. С другой стороны, еще в Средневековье шутам на площадях позволялось то, что не позволялось обычным людям, в этом смысле Евровидение верно традиции. Вряд ли к откровенному бурлеску хорватов можно относиться серьезно.

Музыканты появляются в пародийных военных плащах и фуражках, с накладными усами в стиле фюрера, а к концу в шутовском угаре раздеваются до трусов. Они повторяют бессмысленные речевки про «Армагеддон», «крокодильского психопата» и некую «маму», которая то «купила трактор», то «поцеловала идиота». Кульминация — файер-шоу из муляжей ракет. Песня заявлена как «антивоенная сатира» и «манифест против диктатуры». При этом сами солисты заявили, что «никакую конкретно страну не имели в виду».

Певец Remo Forrer из нейтральной Швейцарии выступил с еще одной пацифистской песней Watergun о том, как водяные пистолеты превращаются в настоящее оружие.

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press Хорватская группа Let 3

Чехия, Израиль, Эстония и Норвегия образовали феминистский фронт

Несколько стран выступили сплоченным феминистским фронтом. Среди них певица Alessandra из Норвегии с песней Queen of Kings («Королева королей»). Она обыгрывает образ сильной самостоятельной женщины, предстающей в образе шахматной черной королевы. Некоторые критики даже углядели тут скандинавский привет недавней коронации британских монархов.

Израильтянка Noa Kirel спела про силу «Единорога», ее девизом стал неологизм femininal — микс из слов «феминизм» и «феноменально». Эстонка Alika спела незатейливую песню Bridges о том, как ощутить себя «той, кто соединяет мир с помощью мостов».

А девушки из чешской группы Vesna вышли на сцену под песню My sister’s crown в образе русалок, держащих друг друга за длинные косы — символ женской силы и солидарности в житейских бурях. Кстати, это единственный номер, в котором выступает россиянка Олеся Очеповская. А соавтором песни выступила украинка Катерина Ватченко.

В противовес популярному тренду группа Albina & Familja Kelmedi из Албании исполнила гимн семье и традиционным ценностям под названием Duje.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильтянка Noa Kirel спела про силу «единорогов»

Австрийцы замахнулись на Шекспира и Эдгара По

Из общей колеи выбивается Австрия. Женский дуэт Teyа & Salena показал сатиру под названием Who the hell is Edgar? («Кто такой, черт возьми, Эдгар?»). И она вовсе не про женские страдания, а про муки творчества.

Лирический герой из современного креативного класса переживает, что не в состоянии сочинить ничего путного. «В моём теле поселился призрак, и он, по сути, лирик. Это Эдгар Аллан По... Может, кто-то знает, где сейчас Шекспир? Я хочу понять, что чувствовал он. Ты оформила авторские права? Где твой менеджер?» — вопрошают девушки. И завершают актуальным тезисом: «По крайней мере, за смешное платят классно».

Армения, Молдавия, Португалия, Бельгия, Кипр спели про любовь

С лирическими песнями в финал вышли исполнители из Армении (певица Brunette спела про поиски второй половинки в композиции Future Love) и Молдавии (Паша Парфений воспроизвел на сцене языческое действо под Луной на берегу Днестра).

Бельгиец Gustaph спел песенку Because of You в стиле старого доброго диско. Знойная блондинка в красном Mimicat из Португалии устроила микс из танцев кабаре и традиционных национальных песен фаду. Пела она, как и положено горячим южанам, про «корасау» — сердце.

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Mimicat из Португалии устроила на сцене яркое шоу

В финале собрался целый клуб разбитых сердец. Киприот Andrew Lambrou представил страдания о неразделенной любви Break A Broken Heart. С ним конкурирует датский сладкоголосый юноша Reiley с композицией Breaking My Heart.

Словенцы призвали зрителей просто веселиться. Их группа Joker Out спела хит с философским названием Carpe Diem («Лови момент» на латыни). Все понятно из припева: «Мы будем танцевать всю ночь, любить друг друга и играть, как будто завтра нас уже не будет». Без эпатажа не обошлось. В запале солист лизнул микрофон, а утром перед второй репетицией раздавал в кулуарах средства контрацепции своей торговой марки. В общем, большой балаган под названием «Евровидение» продолжается.