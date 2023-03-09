Сальдо сообщил, что Зеленский обманом стал президентом Украины

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Владимир Зеленский

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот стал президентом страны обманным путем. Зеленский обещал украинцам закончить конфликт на Донбассе, напомнил Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

Зеленский предал свой народ. Во время дебатов с Петром Порошенко он встал на колени и пообещал прекратить конфликт на Донбассе за короткий срок, — отметил глава Херсонской области.

Он считает, что Зеленский, получив пост президента, свои обещания по Донбассу не выполнил. Украинский президент ведет совсем другую политику, уверен Сальдо. При этом Зеленский в многочисленных интервью уверял, что намерен завершить конфликт, но не все зависит от него.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский подал сигнал бедствия коллективному Западу. Причиной этого стало тяжелое положение ВСУ. В интервью журналисту Дэну Боллу Макгрегор рассказал, что Киеву приходится отправлять на передовую стариков, женщин и детей.