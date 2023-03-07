Экс-советник главы Пентагона: Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский тайно подал Западу сигнал бедствия из-за Артемовска

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия коллективному Западу. Причиной этого стало тяжелое положение ВСУ. В интервью журналисту Дэну Боллу Макгрегор рассказал, что Киеву приходится отправлять на передовую стариков, женщин и детей.

Число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек, преимущественно из-за упорной обороны Бахмута. <...> Зеленский фактически говорит всем: «Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено», — сказал Макгрегор.

Он также предположил, что украинский лидер не готов следовать советам своих генералов, предлагающих выйти на новую линию обороны. Однако ресурсы ВСУ, по словам Макгрегора, почти исчерпаны — это касается как вооружения, так и живой силы.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина уже фактически прекратила существовать как государство. Полковник указал, что за последний год Украину покинули миллионы людей. По подсчетам экс-чиновника Пентагона, население страны за этот период сократилось на 20–16 млн человек.

Он также предположил, что США скоро забудут об Украине и ее проблемах после военного поражения. Макгрегор предсказал, что американцы повторят свои действия, совершенные после войны во Вьетнаме.