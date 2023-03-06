В США констатировали смерть Украины Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина уже мертва как государство

Украина уже фактически прекратила существовать как государство, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. На своем YouTube-канале военный указал, что за последний год Украину покинули миллионы людей. По подсчетам экс-чиновника Пентагона, население страны за этот период сократилось на 20-16 млн человек.

Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению. 40% ее городов и инфраструктуры уничтожено. Вся ее промышленная база, все, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России. <...> Это регионы, где традиционно русское население, — заявил полковник.

По словам Макгрегора, население Украины, прежде составлявшее 38 млн человек, за год сократилось примерно до 18-22 млн.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака призвал людей не строить иллюзий относительно украинского суверенитета. Барака заявил, что в интересах мира людям нужно перестать притворяться, что Украина еще существует как независимое государство. По мнению правозащитника, страна лишилась самостоятельности после госпереворота в феврале 2014 года. После этого, как он считает, Киев стал «пушечным мясом» для стратегических интересов США.