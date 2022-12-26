В США заявили о прекращении существования Украины как государства Американский правозащитник Барака: Украина прекратила существование как государство

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Люди не могут продолжать притворяться, что Украина существует как независимое государство, написал в своем Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. По его словам, люди должны перестать так считать «во имя мира».

Люди, во имя мира, мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует, — написал Барака.

По словам правозащитника, Киев лишился самостоятельности в феврале 2014 года. Барака считает, что после этого Украина стала пушечным мясом для продвижения стратегических интересов США.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина фактически «оккупирована НАТО» и «стала колонией США», а ВСУ управляются Пентагоном. Кроме того, по мнению парламентария, Киев не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед гражданами.