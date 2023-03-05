Экс-советник Пентагона предрек Украине судьбу Вьетнама Экс-советник Пентагона Макгрегор: США бросят украинцев сразу после их поражения

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Дуглас Макгрегор

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру, опубликованном на YouTube, что США скоро забудут об Украине и ее проблемах после военного поражения. Он предсказал, что американцы повторят свои действия, совершенные после войны во Вьетнаме.

Киев, вероятно, будет последним, кто об этом узнает, и уж точно не сможет на это никак повлиять. Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь, и никто больше об этом не вспоминал, — отметил Макгрегор.

Макгрегор считает, что Киев не сможет повлиять на ситуацию и американцы как воздушная и морская держава всегда смогут улететь или уплыть домой, если дела пойдут не в их пользу. Он также напомнил, что американцы имеют короткую память и могут быстро переключиться на другие новостные события, особенно учитывая их опыт в Ираке и Афганистане.

Ранее эксперты раскрыли, что может ожидать Зеленского после завершения российской спецоперации. По их предположениям, украинский лидер может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, стать главой правительства в изгнании или украинским Макроном, эмигрировать в Израиль. Кроме того, итогом политической карьеру Зеленского может стать трибунал.