Что ждет Зеленского после СВО: семь сценариев судьбы президента Украины Эксперты рассказали NEWS.ru о разных вариантах политического будущего президента Украины Владимира Зеленского

Фото: EPA/TASS

Владимир Зеленский

Политическая судьба президента Украины Владимира Зеленского напрямую зависит от того, чем закончится специальная военная операция РФ, заявили опрошенные NEWS.ru эксперты. Что ждет Зеленского в ближайшем будущем — новый президентский срок, суд, трибунал или эмиграция? Возможные сценарии — в нашем материале.

Вариант № 1: Зеленский пойдет на президентские выборы в 2024 году

Накануне первой годовщины СВО, 20 февраля 2023 года, президент США Джо Байден приехал в Киев, где провел закрытые переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и объявил о новых поставках вооружений. Визитом в Киев Джо Байден дал понять, что связывает свое политическое будущее с успешным завершением конфликта на Украине на ее условиях.

Неожиданный визит Байдена в Киев — это посыл Москве, что Байден берет Украину под опеку. Это геополитический жест для Кремля, что Украина — это зона интересов и ответственности США. Кроме того, Байден дает понять НАТО, всей Европе, что на данный момент Украина — это главный приоритет американской политики. Что Киев — это плацдарм США в Европе. Что не Брюссель и не Берлин сегодня доминируют в европейской политике США, а эти две страны — Польша и Украина, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru бывший президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский выступает с речью во время визита к солдатам на передовой

Немецкий политолог Александр Рар убежден, что судьба Зеленского полностью зависит от результатов СВО.

Если он [Зеленский] подпишет мировой договор, в котором Украина лишится юго-восточных территорий, его на следующих выборах заменит Порошенко или Кличко (старший или младший). В другом случае Украина станет протекторатом Евросоюза и НАТО, а для Запада Зеленский — самое доверенное лицо, — предположил в беседе с NEWS.ru Рар.

Очередные президентские выборы на Украине должны пройти в следующем году. По мнению экспертов, нынешний лидер страны, скорее всего, выдвинет на них свою кандидатуру.

В эту фигуру слишком много инвестировано не только внутри Украины, но и за рубежом. Вероятность, что он пойдет на выборы, 99%, — пояснил NEWS.ru директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко.

Согласно данным киевской социологической группы «Рейтинг», доверие украинцев к Владимиру Зеленскому за 2022 год выросло с 36% до 90%. И большинство жителей страны — 65% — хотят, чтобы Зеленского переизбрали на следующий президентский срок.

Варианты № 2 и 3: Зеленский станет украинским Макроном или главой правительства в изгнании

Мнение о важности Зеленского для Запада разделяет и Рар. Политолог уверен, что в силу вложенных в президента Украины ресурсов «менять коней на переправе не захотят».

В Брюсселе, Берлине, Париже и Варшаве его попытаются любой ценой поддержать в кресле президента, потому что через него Запад сможет активно влиять на будущие реформы и экономику на Украине. Если Украине удастся вернуть себе часть потерянных территорий, то Зеленский станет одним из самых влиятельных политиков в Европе, он поменяет структуру власти на Украине и создаст президентскую республику, станет украинским Макроном, — сказал политолог.

Но в случае достижения Россией всех заявленных целей СВО Зеленский, по мнению Рара, окажется главой украинского правительства «в изгнании, как белорусский оппозиционер Тихановская в Литве».

Вариант № 4: Зеленский эмигрирует в Израиль

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) не исключил, что Зеленский, «если останется жив, будет коротать дни в Канаде или Израиле». Причем вне зависимости от исхода конфликта в Украине.

Все зависит от того, насколько мы, Россия, сможем выполнить те задачи, которые стоят перед нами. Если Россия сможет победить, Зеленскому придется коротать свои дни в Израиле или Канаде в качестве политэмигранта. Если, конечно, он останется жив, — сказал Стрелков в беседе с NEWS.ru.

В случае другого развития событий Зеленский, по его мнению, «тоже будет коротать дни в Канаде или Израиле, потому что после него к власти на Украине придут, скорее всего, натуральные нацисты».

Фото: Stringer/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Вариант № 5: Зеленского отдадут под трибунал

Эмиграция была бы для Зеленского лучшим вариантом, полагает Леонид Ивашов. Потому что итогом его политической карьеры может стать трибунал.

Зеленского используют по полной для зачистки всего русского по всей Украине на фоне спецоперации. Или он сам поймет свою роль и уйдет, или же его сейчас раскрутят, а потом припишут антисемитизм, хоть он сам еврей. И припишут вот эту диктатуру нацистскую внутри страны. И ладно если его народ на выборах не переизберет. Но его могут довести до трибунала. Найдут преступления против человечности и припишут Зеленскому. И он окажется на скамье подсудимых, — пояснил Ивашов.

Вариант № 6: Зеленского ждет суд

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с NEWS.ru согласился с тем, что Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. Однако для этого, полагает он, не потребуется созывать международный трибунал.

Гражданин Зеленский сотворил такое, что он вполне может быть фигурантом целого набора уголовных дел, которые предполагают тяжкие сроки по российскому Уголовному кодексу. Когда ЛНР и ДНР были самостоятельными государствами, это имело смысл, потому что преступления Зеленским совершались на их территории. А теперь они совершаются просто на территории Российской Федерации. А раз так, то тема международного трибунала после признания нами итогов их референдумов и включения в состав Российской Федерации, на мой взгляд, снимается, — пояснил Климов.

Вариант № 7: Зеленский станет новым Черчиллем

Совсем иначе рисуется будущее Зеленского на Западе. После выступления лидера Украины в Конгрессе США в декабре 2022 года канал CNN сравнил его с британским премьером Уинстоном Черчиллем, который в декабре 1941-го приехал на встречу с президентом Рузвельтом, заложив тем самым основы стратегического альянса США и Великобритании.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки по линии фронта

Основания для такого сравнения американцам дал сам Зеленский. Выступая в марте 2022 года в британском парламенте, он перефразировал одну из самых известных речей Черчилля военного времени.

Мы не сдадимся, мы не проиграем, мы пойдем до конца, — заявил тогда президент Украины.

Правда, британский премьер вошел в историю не только как один из создателей победы над фашизмом, но и как идеолог холодной войны.

По мнению казахского политолога Марата Шибутова, Зеленский, как и Черчилль, прежде всего военный лидер.

Зеленский очень умело и красиво создал военную диктатуру. При нем Украина из парламентско-президентской республики очень быстро превратилась в президентскую. У Зеленского сейчас гораздо больше власти, чем даже у Кучмы было. Не говоря уж о Януковиче и остальных. Он уже бывших своих спонсоров и союзников арестовывает и вводит против них санкции. То же самое он сможет сделать и против других потенциальных соперников. Таким образом он может долго продержаться, пока идет война. Зеленский — это президент войны, — сказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, будущий мир является проблемой для Зеленского. Политолог считает, что после урегулирования конфликта президент Украины «лишится власти и тогда в нем начнут разочаровываться, так как станут спрашивать о мотивах тех или иных решений, будут считать потери и убытки». Наиболее реальным вариантом дальнейшей судьбы Зеленского политолог также назвал эмиграцию.