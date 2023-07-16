ОСАГО заработало по-новому: как подать заявление о ДТП в электронной форме Благодаря изменениям в законе водителям больше не придется сразу же после ДТП бежать в страховую компанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 15 июля 2023 года жизнь водителей стала чуть проще: благодаря закону 327 ФЗ от 14.07.2022 года появилась возможность подавать заявление о возмещении ущерба после ДТП в электронной форме. Это позволит оперативнее решать все вопросы после аварий. Как работает новая схема, где нужно подавать заявление о возмещении ущерба и когда потребуется все-таки приехать в страховую компанию — в материале NEWS.ru.

Что и почему решили поменять

С 15 июля 2023 года водитель, который попал в ДТП, может подать заявления о страховом случае двумя способами. Первый — лично приехать в компанию и заполнить все необходимые документы. Второй — при помощи «Госуслуг» направить данные о ДТП в страховую компанию и вести далее всю переписку со страховщиками в электронной форме.

На проходившей в конце мая конференции «Страхование — ответ на вызовы времени» представители страховых компаний рассказали, что в первое время они не ожидают вала заявлений в электронном виде — водители, как правило, опасаются всего нового. Однако в будущем подобный способ подачи документов может стать очень популярным.

Собственно, примерно также было и с Европротоколом: сначала водители старались избегать самостоятельного заполнения бумаг и вызывали ГИБДД, однако сейчас около 40–50% всех ДТП оформляется именно так.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«На первом этапе урегулирование убытка в электронном виде будет возможно только по процедуре прямого возмещения убытков — обращения к „своему“ страховщику, причем для случаев, оформленных по Европротоколу. Если это не прямое возмещение убытка и не Европротокол либо у человека нет желания обращаться в страховую компанию через „Госуслуги“, то урегулирование будет происходить, как обычно», — рассказал ранее в интервью «Российской газете» президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Когда можно будет оформить электронную подачу заявления

Воспользоваться новым сервисом можно будет не всегда, а лишь при соблюдении некоторых условий:

в ДТП участвовало только два автомобиля. Если произошла массовая авария, то необходимо будет действовать по старой схеме с личным визитом в страховую компанию;

нет пострадавших;

не повреждено другого имущества, кроме автомобилей. То есть если, например, машина задела дорожный знак, автобусную остановку или любой другой объект инфраструктуры, то электронное урегулирование невозможно;

у всех водителей, которые попали в ДТП, есть действующий полис ОСАГО.

Почему электронная форма выгоднее для водителя

После ДТП есть всего пять дней, чтобы подать заявление о страховом случае. И бывают случаи, что водители пропускают этот срок. Предполагается, что благодаря возможности подать электронное заявление таких ситуаций станет меньше.

Кроме того, благодаря электронной форме подачи заявления через «Госуслуги» и дальнейшей переписке через этот сервис водитель сможет отслеживать сроки, которые даются страховой компании для решения всех вопросов.

Также важно, что документы невозможно будет потерять или испортить — они будут храниться в личном кабинете на «Госуслугах».

Как подать заявление о ДТП в электронном виде

Для подачи заявления нужно быть зарегистрированным на «Госуслугах».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На портале «Госуслуги» нужно выбрать раздел «Возмещение убытков при ДТП по ОСАГО». Предполагается, что все данные о машине и водителе при этом будут заполнены автоматически из базы данных. Выбрать свою страховую компанию и заполнить заявление. Приложить фотокопии документов о ДТП, которые были заполнены водителями при оформлении аварии по системе «Европротокол». Нажать кнопку «Направить заявление в страховую компанию».

После того, как страховая компания получит заявление от водителя, она должна будет согласовать с ним дату и место проведения осмотра автомобиля. При этом стоит отметить, что многие крупные страховые компании сейчас предлагают возможность удаленного осмотра в режиме онлайн. В этом случае ехать в страховую компанию не придется (с 1 января 2025 года страховые компании будут уже обязаны предоставлять такую услугу).

При этом есть важный момент — заявление можно будет подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП), которую можно получить с помощью приложения «Госключ». Такая подпись сделает документ юридически значимым.

Как оформить саму аварию через «Госуслуги»

На «Госуслугах» можно не только подать заявление о ДТП, но и оформить аварию. Это можно сделать через приложение «Госуслуги Авто» — оно должно быть хотя бы у одного участника ДТП, хотя процесс пройдет быстрее, если приложение есть у двух водителей. При оформлении ДТП через «Госуслуги» важно, чтобы не только были соблюдены все требования к Европротоколу (две машины, нет пострадавших, водители согласны с обстоятельствами аварии и пр.), но и оба участника столкновения имели подтвержденные учетные записи на «Госуслугах».

Заполнение электронного протокола ОСАГО занимает около 30 минут. Чтобы начать, нужно нажать на кнопку «ДТП» в нижнем углу экрана в приложении «Госуслуги Авто». А затем потребуется лишь следовать инструкциям на экране, делать нужные фотографии и пр. Кроме того, нужно будет на бумаге нарисовать схему ДТП (а затем сфотографировать ее).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При оформлении аварии через «Госуслуги» рассчитывать можно на следующие суммы компенсаций:

разногласий нет, есть фото: до 400 тыс. руб. (на эту сумму может рассчитывать по ОСАГО владелец, который не виноват в ДТП);

разногласия есть, есть фото: до 100 тыс. руб. по полису ОСАГО;

разногласий нет, без фото: до 100 тыс. руб. по полису ОСАГО;

разногласия есть, без фото: надо вызывать ГИБДД.

Может ли страховая компания отказать в приеме электронного заявления

Страховая компания обязана принять электронное заявление. «Если авария произошла после 15 июля 2023 года, и она может быть урегулирована на условиях европротокола по ПВУ (прямое возмещение убытков), то автовладелец может как воспользоваться этой возможностью, так и отказаться от нее. Для страховщика же альтернативы нет: если авария попадает под параметры урегулирования убытка в электронном виде, а именно, используется европротокол и ПВУ, то страховая компания не может отказать в урегулировании убытка в электронном виде, если документы поступили», — пояснил Евгений Уфимцев.

Какие есть риски мошенничества

В Российском союзе автостраховщиков предупреждают, что водители должны быть внимательны и подавать заявления о ДТП только через «Госуслуги». Если же подобную услугу будут предлагать какие-то сайты-агрегаторы, то велик риск столкнуться с мошенниками. Особенно если на сайте попросят ввести данные банковской карточки (якобы, для перевода компенсации). В этом случае можно остаться не только без выплаты от страховой компании, но и без всех денег на счету.

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