Автомобилист из Твери выехал на переезд перед товарным поездом

Автомобилист из Твери выехал на переезд перед товарным поездом В Тверской области поезд столкнулся с легковым авто на железнодорожном переезде

В Тверской области товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде, рассказали в главном управлении МЧС по региону. Уточняется, что инцидент случился в районе деревни Квашонки Сандовского округа.

Произошло столкновение товарного поезда и легкового автомобиля на нерегулируемом железнодорожном переезде, — указывается в сообщении.

К настоящему моменту спасатели ликвидировали последствия ЧП. Схода подвижного состава в результате аварии не произошло, движение по железной дороге производится в штатном режиме.

В результате происшествия пострадал подросток, передает ТАСС. По данным агентства, он получил ушибы. От госпитализации несовершеннолетний отказался.

Ранее сообщалось, что на железной дороге в Амурской области столкнулись два поезда. Один из локомотивов сошел с рельсов. Поезда столкнулись при выполнении маневровых работ на пути необщего пользования АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация». Машинисты отделались ушибами и ссадинами, серьезно никто не пострадал.