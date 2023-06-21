Автоюрист объяснил, почему водителям отказывают в оформлении ОСАГО Автоюрист Радько: в ОСАГО чаще всего отказывают таксистам и мотоциклистам из-за высоких рисков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество жалоб автовладельцев на отказы страховых компаний в заключении договора ОСАГО продолжает расти, если в 2020 году их было 655, в 2021-м — 2538, то в 2023-м — уже 4084, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на статистику Банка России. В частности, поступали обращения о невозможности получить полис в Крыму и Севастополе, в разных регионах отказы получали беженцы с Украины, ДНР и ЛНР. Как рассказал в беседе с изданием автоюрист Сергей Радько, чаще всего на отказы оформить автогражданку жалуются автовладельцы из регионов, таксисты и мотоциклисты.

Во всех случаях страховщики считают сделки высокорисковыми, поэтому ищут любые предлоги и способы, чтобы отказать в заключении договора, — пояснил специалист.

Он добавил, что таксисты не могут даже оформить страховку по цене значительно дороже, чем для обычных авто. Так, в прошлом году ОСАГО для такси стоила в среднем в 24 794 рубля, тогда как средняя цена полиса по России — 6693 рубля.

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Отказы в страховании мотоциклов происходят по той причине, что некоторые из них стоят едва ли не дороже машин, но даже небольшое ДТП может привести к серьезным повреждениям, и компании придется выплачивать круглую сумму. Поэтому мотоциклистам сначала бывает трудно оформить полис, а потом получить страховую выплату.

Эксперт напомнил, что полис ОСАГО — это обязательный документ, без него движение по дорогам запрещено, поэтому страховщики не имеют права отказывать в оформлении автогражданки, кроме случаев, когда страхователь предоставил неполный комплект документов или некорректно заполнил форму. В случае отказа юрист посоветовал ехать в офис страховой компании и отстаивать свою правоту.

Берите свидетелей, снимайте работу специалиста на видео, чтобы он назвал конкретную причину отказа. Пишите жалобы в ЦБ и другие контролирующие органы, — порекомендовал Радько.

Ранее Банк России заявил о планах повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран. Повышение коэффициента КТ может коснуться грузовиков, зарегистрированных в государствах из этого списка.