Когда можно садиться за руль после приема алкоголя Инспекторы ГИБДД ловят пьяных водителей не только вечером, но и утром

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Ездить за рулем в состоянии алкогольного опьянения — это преступление. Уж слишком страшными могут быть последствия. Именно поэтому наказания за пьянку являются самыми суровыми в «автомобильном» разделе российского КоАП. Причем, часто водителей ловят не вечером, а по утрам, когда автомобилист думает, что он уже трезвый. Когда же можно садиться за руль после употребления алкоголя — в материале NEWS.ru.

Как наказывают, если сесть утром за руль с похмелья

Закон по отношению к пьяным водителям очень суров. Причем неважно, в каком состоянии ты находишься, наказание одинаково, когда ты еле стоишь на ногах и когда у тебя утреннее амбре.

Если попался за пьянку впервые, то суд лишает прав на 1,5–2 года, плюс штраф 30 тыс. руб. (ст. 12.8 КоАП). Если водитель уже был лишен прав, но снова сел пьяным за руль, то речь будет идти уже об административном аресте на 10–15 суток. А самые суровые санкции грозят тем, кто неоднократно садится пьяным за руль даже после лишения: согласно статье 264.1 Уголовного кодекса максимальным наказанием за пьянку может быть лишение свободы на срок до 3 лет, плюс возможна конфискация автомобиля.

Кстати, нужно помнить, что подобные санкции грозят и в том случае, если водитель отказывается пройти медицинское обследование.

Что насчет «разрешенных» 0,3 промилле

Иногда можно услышать, что в России есть разрешенная норма алкоголя в крови и она составляет 0,3 промилле. Однако это не совсем так.

Так называемые разрешённые промилле были у нас ранее. Например, в 1988 году Минздрав СССР издал указ, который вводил допустимую норму содержания алкоголя в крови — 0,2 промилле. Потом она была повышена до 0,5 промилле, однако с 2008 года порог был снижен до 0,3 промилле. Но в 2010 году президент России Дмитрий Медведев подписал закон о «нулевом промилле». И с тех пор это правило продолжает действовать.

Правда, есть нюанс: с 2013 года в законе появилось примечание, которое вводит понятие «суммарная погрешность измерений». В крови это 0,3 промилле, а в выдыхаемом воздухе — 0,16 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Сотрудник ГИБДД проверяет водителя алкотестером

То есть выпить перед поездкой все же можно?

Ответ — нет. Погрешность введена, чтобы защитить от ситуаций, когда водитель выпил, например, кефир или квас, которые могут содержать алкоголь в минимальных количествах. Еще погрешность может спасти, когда выпивал вчера вечером, а утром сел за руль. Но как понять утром, укладываешься ли ты в эти самые промилле или еще считаешься пьяным?

Признаки, которые говорят, что за руль садиться нельзя

Лучшим способом определения остаточного алкоголя является использование алкотестера. Их сейчас можно купить в магазинах или на маркетплейсах. Правда, цены на них гуляют в очень широком диапазоне — самые простые можно купить всего за 300–400 руб., а вот стоимость профессиональной техники порой превышает 150 тыс. руб.

Однако далеко не у всех водителей есть дома алкотестер. Поэтому сотрудники ГИБДД называют несколько признаков, которые свидетельствуют о том, что алкоголь все еще остается в организме в достаточно больших количествах. К таким признакам относятся:

головная боль;

тремор;

сухость во рту;

вялость;

раздражительность;

жажда;

характерный запах изо рта.

Если после вчерашнего застолья вы заметите у себя хотя бы один из них, то лучше не садиться утром за руль. Слишком велик шанс, что в случае проверки вас признают пьяным.

Сколько можно выпить, чтобы утром сесть за руль

Не существует точной формулы, которая покажет, сколько же можно вечером выпить алкоголя, чтобы утром спокойно сесть за руль. Все сильно зависит от различных условий: возраста, пола, состояние здоровья, качества и типа алкоголя, количества закуски и прочего.

Однако в среднем можно использовать следующее правило: надо умножить объем выпитого алкоголя на его крепость. И мы получим цифру, которая покажет, через сколько часов можно садиться за руль.

То есть если вечером выпить полбутылки красного вина (0,375 л) крепостью 14 градусов, то согласно этим расчетам, утром можно будет спокойно сесть за руль (0,357×14 = 5,25 часа). Если же выпить целую бутылку, то уже не факт, ведь 0,75×14 = 10,5 часа.

300 граммов виски крепостью 40 градусов — и раньше чем через 12 часов за руль садиться опасно. 500 граммов водки — без машины почти сутки.

При этом в данных расчетах речь идет о среднестатистическом взрослом мужчине, который не имеет проблем со здоровьем, а при употреблении алкоголя было достаточно закуски. А вот у женщин алкоголь выводится из организма как правило дольше на 20–50%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как правильно провести вечер, чтобы утром можно было сесть за руль

Есть несколько основных правил употребления алкоголя, которые позволят снизить риск «надышать» что-то утром.

Главное правило — это умеренность. Чем меньше вы выпьете, тем проще будет организму справиться с алкоголем. Кроме того, нужно учитывать, что чем крепче алкоголь, тем сложнее организму. Поэтому если нужно утром сесть за руль, то во время вечеринки лучше употреблять более легкие напитки. Например, вино, а не коньяк или водку. Закусывайте. Чем больше, тем лучше. Помните, что слишком жирная пища замедляет всасывание алкоголя в кровь (то есть она позволяет пьянеть не так быстро). Но при этом она замедляет вывод алкоголя из организма. Поэтому если надо утром сесть за руль, то вместо жирной свинины лучше закусить диетической рыбой. Пейте как можно больше жидкости. Она снизит концентрацию алкоголя и позволит быстрее его вывести. Причем пить нужно не газировку или энергетики, а простую воду или домашние компоты. Не курите. Никотин замедляет процесс расщепления спирта. Спите как можно дольше. Здоровый сон позволит организму справиться с алкоголем. Кроме того, уменьшить концентрацию спирта в организме помогут различные абсорбенты (полисорб, энтеросгель, активированный уголь и прочие). Только принимать их нужно не утром, а еще с вечера, лучше всего до начала застолья. Но прежде чем их употреблять, посоветуйтесь с врачом.

Что надо делать утром после застолья

Если наутро вы чувствуете себя плохо, то за руль садиться нельзя — лучше вызвать такси или воспользоваться общественным транспортом.

Однако даже если негативных последствий от вчерашней гулянки не наблюдается, то лучше сделать несколько профилактических процедур, которые позволят вывести остатки алкоголя.