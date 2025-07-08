Абрикосовая настойка по-царски: рецепт сладкого напитка

Абрикосовая настойка — это нежный фруктовый аромат, янтарный цвет и мягкий вкус. Напиток идеален для уютных домашних вечеров, готовится просто. Написали для вас подробный рецепт, как в старинных кулинарных книгах.

Спелые абрикосы (1 кг) промойте как следует, избавьте от косточек. Порежьте произвольно, можно половинками. Переложите абрикосы в подходящую банку, засыпьте 300 г сахарного песка и залейте 1 литром качественной водки или разбавленного спирта (40%). Плотно закройте, встряхните и отправьте настаиваться в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Живете в своем доме? Идеально подойдет погреб. Иногда настойку надо будет проверять и взбалтывать. Через 10–14 дней настойка станет насыщенного цвета. Следует процедить ее через марлю, перелить в бутылки и дать постоять еще пару дней в холодильнике — вкус станет помягче.

Совет: можно добавить немного ванили или корицы для пикантности.

Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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