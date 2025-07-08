Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 17:25

Абрикосовая настойка по-царски: рецепт сладкого напитка

Абрикосы по-царски: рецепт настойки Абрикосы по-царски: рецепт настойки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовая настойка — это нежный фруктовый аромат, янтарный цвет и мягкий вкус. Напиток идеален для уютных домашних вечеров, готовится просто. Написали для вас подробный рецепт, как в старинных кулинарных книгах.

Спелые абрикосы (1 кг) промойте как следует, избавьте от косточек. Порежьте произвольно, можно половинками. Переложите абрикосы в подходящую банку, засыпьте 300 г сахарного песка и залейте 1 литром качественной водки или разбавленного спирта (40%). Плотно закройте, встряхните и отправьте настаиваться в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Живете в своем доме? Идеально подойдет погреб. Иногда настойку надо будет проверять и взбалтывать. Через 10–14 дней настойка станет насыщенного цвета. Следует процедить ее через марлю, перелить в бутылки и дать постоять еще пару дней в холодильнике — вкус станет помягче.

  • Совет: можно добавить немного ванили или корицы для пикантности.

  • Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Посмотрите рецепт воды Сасси — жиросжигающего коктейля для похудения с лимоном.

настойки
алкоголь
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
абрикосы
домашние заготовки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.