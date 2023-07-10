ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с приглашением на прием

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Банк России раскрыл новую схему мошенничества, когда россиян приглашают на «личный прием в ЦБ», подменяя адрес электронной почты, в котором злоумышленники используют домен cbr.ru. Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, при этом в них указывается время приема и настоящий адрес ЦБ в регионе потенциальной жертвы, сообщается на сайте регулятора.

Персональное приглашение на личный прием — один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников, — предупредили в ЦБ.

В случае, если вы не записывались на прием в ЦБ и получили такое сообщение, следует не реагировать на него и удалить. В Банке России напомнили, что не приглашают граждан на прием по своей инициативе, а его работники не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные данные или банковские сведения, а также не предлагают совершить операции со счетом.

Ранее стало известно о еще одной схеме, при которой мошенники предлагают россиянам заработать на оценках фильмов. Для этого они направляют анкету якобы для оформления документов о трудоустройстве, после чего присылают ссылку на фишинговый сайт и просят внести на счет определенную сумму.