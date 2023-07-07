Россиянам раскрыли новую мошенническую схему с онлайн-кинотеатрами ВТБ рассказал о том, как россиян обманывают, обещая заплатить за оценку фильмов и стримингов

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Клиентам банков все чаще поступают сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой площадки, сообщает ВТБ на своем сайте. Такие приглашения чаще поступают с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить от трех до 12 тысяч рублей, однако впоследствии оставляют клиентов ни с чем.

Мошенники просят заполнить анкету с контактными данными якобы для оформления документов о трудоустройстве и направляют собеседнику ссылку на фишинговый сайт. После регистрации клиента просят внести на указанный счет определенную сумму, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов. От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, — объяснили схему обмана в банке.

Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов отметил, что более 19% всех мошеннических звонков поступает через мессенджеры. Он отметил, что банкам, мобильным операторам и государству важно консолидироваться в борьбе с кибермошенниками.

В июне сообщалось, что Министерство внутренних дел планирует получить полномочия на временную блокировку финансовых операций на счетах лиц, подозреваемых в кибермошенничестве, на период до 10 дней без необходимости обращения в суд. Полиция отмечает, что за последние пять лет количество преступлений, связанных с использованием информационных технологий, возросло в три раза и составило 522 тысячи случаев за прошлый год.