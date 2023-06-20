МВД предложило без суда блокировать расходы со счетов кибермошенников МВД предложило дать полиции право блокировать расходы со счетов кибермошенников без суда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел планирует получить полномочия на временную блокировку финансовых операций на счетах лиц, подозреваемых в кибермошенничестве, на период до 10 дней без необходимости обращения в суд, передает РИА Новости. Полиция отмечает, что за последние пять лет количество преступлений, связанных с использованием информационных технологий, возросло в три раза и составило 522 тысячи случаев за прошлый год.

В настоящее время правоохранительные органы не могут самостоятельно замораживать операции на счетах без судебного постановления.

Согласно предложенному законопроекту, планируется внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, добавив статью 115. Эта статья предусматривает возможность замораживать финансовые операции на счетах в срочных случаях, когда есть основания считать, что счета были или могли быть использованы для преступной деятельности.

Представители министерства уточнили, что в течение 10 дней с момента блокировки финансовых операций, следователь должен либо обратиться в суд с ходатайством о аресте средств на счетах с согласия прокурора, либо вынести решение о снятии блокировки операций на соответствующих счетах.

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