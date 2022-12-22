В Госдуме захотели ужесточить условия регистрации детей в соцсетях

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова рассказали «Известиям», что депутаты Госдумы намерены в начале 2023 года обсудить возможное ужесточение условий пользования детьми интернетом и актуализировать законодательство по защите несовершеннолетних в Сети. В материале издание отмечается, что парламентарии получили результаты масштабного исследования о поведении детей в интернете, которое проводилось Государственным университетом управления. Согласно данным опроса, две трети (72%) детей сталкивались с неприятным содержанием сайтов и в соцсетях.

72% детей и подростков сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием сайтов и в соцсетях. 47% рассказали, что им предлагали в Сети попробовать наркотики, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них (47%). При этом 14% признались, что «обратили внимание на предложения заработать», — сказано в исследовании.

Депутаты предлагают разрешить регистрацию детей в социальных сетях с момента получения ими паспорта, то есть с 14 лет. Раньше этого возраста ребенка смогут зарегистрировать либо родители, либо его законные представители. Изменения могут быть внесены в закон 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Также предлагается внести в него административную и уголовную ответственность за кибербуллинг.

Роскачество ранее обнаружило в детских игрушках «Хагги Вагги» опасные химические вещества. Согласно исследовательским данным, 16 из 18 проверенных экспертами марок игрушек имеют превышения по содержанию фенола, который является веществом второго класса опасности — он быстро всасывается в том числе через кожу и верхние дыхательные пути.