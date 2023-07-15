Появились кадры массового ДТП на Минском шоссе в Подмосковье На Минском шоссе в Подмосковье столкнулись 12 автомобилей

Фото: 50.mchs.gov

Массовое ДТП произошло на Минском шоссе в районе Сколково, сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово». На место происшествия, где столкнулись минимум 12 автомобилей, уже прибыли спасатели и медики.

На кадрах с места событий можно увидеть поврежденные машины. У некоторых серьезно поврежден кузов. Помимо легковых автомобилей, в ДТП попал самосвал. По информации канала, сейчас туда прибыли четыре машины скорой помощи и порядка 10 сотрудников ГИБДД. Причина происшествия неизвестна.

Следствием инцидента стала многокилометровая пробка в направлении столицы на Минском шоссе. Департамент транспорта Москвы также сообщил, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее в подмосковных Мытищах водитель маршрутного автобуса наехал на пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что на востоке Москвы водитель иномарки сбил двух девочек 7 и 13 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Дети были госпитализированы. На Ломоносовском проспекте столицы произошло ДТП при участии электросамоката. Девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет, когда ее сбил Hyundai Elantra.