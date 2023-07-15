Стали известны подробности ДТП с самокатом на пешеходном переходе в Москве Прокуратура Москвы сообщила о госпитализации самокатчицы после ДТП на Ломоносовском проспекте

Фото: Прокуратура Москвы

В результате ДТП на Ломоносовском проспекте при участии автомобиля Hyundai Elantra пострадала 25-летняя девушка, которая пересекала дорогу на электросамокате, сообщила прокуратура Москвы. Самокатчица двигалась по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. После инцидента ее госпитализировали.

26-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra совершил наезд на 25-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу на электросамокате, — рассказали в ведомстве.

На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть момент происшествия. Белый автомобиль сбил электросамокат, после чего девушка пролетела несколько метров вперед. Пострадавшую, по данным прокуратуры, доставили в больницу. Прокуратура устанавливает все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах водитель маршрутного автобуса наехал на пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что на востоке Москвы водитель иномарки сбил двух девочек 7 и 13 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Дети были госпитализированы.