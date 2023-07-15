Самокатчик попал под колеса машины на пешеходном переходе в Москве Легковой автомобиль сбил человека на самокате на переходе на западе Москвы

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Самокатчик попал под колеса легкового автомобиля на Ломоносовском проспекте в Москве. В момент ДТП пострадавший пересекал пешеходный переход. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На Ломоносовском проспекте (в районе д. 27 к 1) произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, — говорится в сообщении.

На опубликованном видео человек на самокате пересекает пешеходный переход и примерно на середине пути его на скорости сбивает легковой автомобиль.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах водитель маршрутного автобуса наехал на пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что на востоке Москвы водитель иномарки сбил двух девочек 7 и 13 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Дети были госпитализированы.