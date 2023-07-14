В подмосковных Мытищах водитель маршрутного автобуса наехал на пенсионерку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. От полученных травм пожилая женщина скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Сети появились кадры с моментом наезда.

13 июля 2023 года в вечернее время водитель маршрутного автобуса, совершая маневр, допустил наезд на пешехода. Пострадавшая, 1942 года рождения, каретой скорой помощи была доставлена в Мытищинскую городскую клиническую больницу, где от полученных травм скончалась. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), — говорится в сообщении прокуратуры.