В Гольяново водитель сбил пешехода на самокате

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Гольяново водитель сбил человека, переезжавшего на самокате переход, сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале. На опубликованных в Сети кадрах видно, что пешеход внезапно оказался на дороге, из-за чего появившийся из-за поворота автомобиль не успел затормозить.

Инцидент произошел Алтайской улице. На месте случившегося работают оперативные службы Москвы. Движение в районе происшествия не затруднено. О состоянии сбитого мужчины ничего не сообщается.

Ранее на улице Вешняковская на востоке Москвы 18-летний мужчина, передвигаясь на самокате, наехал на четырехлетнюю девочку. Ребенок двигался по тротуару на самокате в сопровождении бабушки. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В конце марта молодой человек на электросамокате сбил пешеходов в центре Москвы, в результате пострадала женщина, ее госпитализировали. ДТП произошло в Большом Кондратьевском переулке, когда люди переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора.