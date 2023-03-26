Самокатчик в Москве сбил пешеходов на «зебре» В Москве после наезда юноши на электросамокате госпитализировали женщину

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Молодой человек на электросамокате сбил пешеходов в центре Москвы, в результате пострадала женщина, ее госпитализировали, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. ДТП произошло в Большом Кондратьевском переулке, когда люди переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Момент наезда на пешеходов был зафиксирован камерами наблюдения.

В Большом Кондратьевском переулке 19-летний юноша, двигающийся на электросамокате, наехал на пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне действия регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадала женщина, она госпитализирована, — говорится в сообщении прокуратуры.

Тверская межрайонная прокуратура проконтролирует выяснение обстоятельств произошедшего и ход проверки по данному факту .

Сезон проката электросамокатов стартовал в Москве 24 марта. В столичном ГИБДД напомнили, что на самокатах нельзя разгоняться быстрее 25 км/ч и кататься пьяным. С начала месяца вступили в силу новые правила движения, которые предусматривают штрафы для самокатчиков в размере от 800 до 1500 рублей. В частности, передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам можно на самокатах весом не более 35 кг.

Ранее в Челябинске самокатчик сбил пенсионерку на дороге и скрылся с места. Женщине потребовалась медицинская помощь. ДТП попало на видео. Гаишники разыскивают виновника аварии.