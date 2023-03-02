Стали известны суммы штрафов за нарушение ПДД на электросамокате

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Начиная с 1 марта в России начали действовать новые правила дорожного движения. Отныне за нарушение правил ПДД на электросамокате будут штрафовать на суммы от 800 до 1500 рублей.

Эти правила основаны на статьях 12.29 и 12.30 КоАП РФ, и протоколы будут составляться на основе этих статей. Эта практика будет продолжаться в течение полугода, после чего эффективность инициативы будет оценена властями.

За пересечение дороги на электросамокате грозит штраф в размере 800 рублей. Кроме того, использование электросамоката в нетрезвом состоянии запрещено. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 рублей. Также нарушителям, которые решат кататься на одном электросамокате вдвоем, придется заплатить штраф в размере 800 рублей.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что Министерство транспорта России попросило региональные власти подготовить в субъектах страны инфраструктуру для безопасного пользования электросамокатами, гироскутерами и моноколесами. В частности, от местных властей потребовали создать достаточное количество парковок для самокатов в людных местах в населенных пунктах. Глава Союза пешеходов Владимир Соколов считает, что нужно также создать сеть велодорожек, поскольку езда на самокатах по тротуару способна привести к травмам.