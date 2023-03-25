Самокатчик в Челябинске сбил пенсионерку и уехал, но попал на видео Полиция в Челябинске ищет сбившего пенсионерку самокатчика

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В Челябинске мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину и скрылся с места инцидента, пишет 74.ru. Момент наезда на 63-летнюю пенсионерку зафиксировали камеры наблюдения. Это произошло вечером 24 марта возле дома № 33 на Комсомольском проспекте. Подозреваемого разыскивает полиция.

Мужчина, управляя электросамокатом, совершил наезд на пешехода на дворовой территории, после чего оставил место происшествия. Женщине была оказана медицинская помощь. Проводятся разыскные мероприятия по установлению мужчины, сбившего пешехода, — сообщили в челябинском ГИБДД.

Челябинская Госавтоинспекция просит жителей сообщить, если им что-то известно о виновнике ДТП.

В ГИБДД напомнили, что водители электросамокатов являются полноценными участниками движения и несут такую же ответственность, как и автомобилисты, передает «КП — Челябинск».

Поэтому не нужно недооценивать электросамокаты и считать их простым аттракционом, — подчеркнули в ведомстве.

С 1 марта в России начали действовать новые правила дорожного движения, которые в том числе предусматривают штрафы для самокатчиков. Так, за пересечение дороги на электросамокате будут штрафовать на 800 рублей. А тем, кто будет использовать самокат в нетрезвом состоянии, придется заплатить от 1000 до 1500 рублей.